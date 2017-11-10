Тюменские власти составят рейтинг муниципалитетов по развитию АПК

ТЮМЕНЬ, 10 ноя — РИА Новости. Первый рейтинг муниципалитетов по развитию сельского хозяйства по итогам 2017 года составит правительство Тюменской области. В последующем итоги рейтинга станут одним из критериев комплексной оценки работы глав муниципальных образований, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Это будет рейтинг, аналогичный рейтингу инвестиционной активности, который ежегодно составляется в Тюменской области. Главы муниципалитетов должны активней искать пути укрепления аграрной отрасли — это могут быть крупные инвестпроекты, работа с крестьянскими хозяйствами, кооперативами, другие направления — здесь важно умение и желание управленцев работать", — привел собеседник агентства слов главы региона Владимира Якушева.

По информации пресс-службы губернатора, в текущем году региональный АПК показал существенный рост за счет реализации крупных инвестиционных проектов. За январь-июнь индекс производства сельхозпродукции превысил 105%.

"Ежегодно на поддержку отрасли и сельхозпредприятий направляются немалые бюджетные средства. Конечно, важно получать достойный результат от этих вложений. Аграриям нужно серьезно заниматься не только производством качественной продукции, но и вопросами ее реализации, без этой сложной работы не добиться дальнейшего развития", — сказал Владимир Якушев.

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