Россияне стали меньше копить и чаще берут кредиты, отметили в ЦБ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне с середины 2017 года стали отходить от сберегательной модели поведения, о чем свидетельствует рост объемов потребительского кредитования, следует из информационно-аналитического материала Банка России "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".

"В середине 2017 года наметились признаки отхода от сберегательной модели поведения, проявляющиеся в росте объемов потребительского кредитования. Это может служить признаком общего улучшения настроений как населения, так и банков", — сказано в документе.

Другим проявлением постепенного восстановления склонности к потреблению, по мнению регулятора, может являться изменение структуры банковского фондирования: замедление роста депозитов населения при восстановившемся росте остатков на счетах организаций. По данным ЦБ, за апрель-сентябрь 2017 года депозиты населения в банках увеличились на 2,6% против 5,4% за те же месяцы предыдущего года. В то же время депозиты и текущие счета организаций в банках постепенно росли (на 1,5%) в отличие от второго-третьего кварталов 2016 года, когда происходило их медленное сокращение (на 0,2%).

"Такая динамика банковских пассивов свидетельствует о том, что рубли, поступавшие в экономику (через бюджетные операции или кредитную эмиссию), использовались населением не только для формирования "финансовой подушки безопасности" или накоплений на крупные траты, но и для наращивания приобретения товаров и услуг у российских организаций, в дальнейшем попадая на банковские счета последних", — считают авторы документа.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в середине сентября заявила, что регулятор наблюдает восстановление розничного кредитования в РФ при одновременной стабилизации его качества. По данным Банка России, кредиты экономике в РФ выросли за январь-август текущего года на 3,5%, кредиты физлицам — на 7%.

Банк России в конце сентября отмечал, что восстановление потребительской активности населения в РФ начало приобретать устойчивость, а в условиях роста реальной заработной платы продолжилось оживление потребительского спроса.