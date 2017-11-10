Россияне стали меньше копить и чаще берут кредиты, отметили в ЦБ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Россияне с середины 2017 года стали отходить от сберегательной модели поведения, о чем свидетельствует рост объемов потребительского кредитования, следует из информационно-аналитического материала Банка России "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".
Другим проявлением постепенного восстановления склонности к потреблению, по мнению регулятора, может являться изменение структуры банковского фондирования: замедление роста депозитов населения при восстановившемся росте остатков на счетах организаций. По данным ЦБ, за апрель-сентябрь 2017 года депозиты населения в банках увеличились на 2,6% против 5,4% за те же месяцы предыдущего года. В то же время депозиты и текущие счета организаций в банках постепенно росли (на 1,5%) в отличие от второго-третьего кварталов 2016 года, когда происходило их медленное сокращение (на 0,2%).
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в середине сентября заявила, что регулятор наблюдает восстановление розничного кредитования в РФ при одновременной стабилизации его качества. По данным Банка России, кредиты экономике в РФ выросли за январь-август текущего года на 3,5%, кредиты физлицам — на 7%.
Банк России в конце сентября отмечал, что восстановление потребительской активности населения в РФ начало приобретать устойчивость, а в условиях роста реальной заработной платы продолжилось оживление потребительского спроса.