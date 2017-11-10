Власти Смоленщины намерены развивать картофелеводство и овощеводство

СМОЛЕНСК, 10 ноя — РИА Новости. Власти Смоленской области в текущем году направили более 30 миллионов рублей на развитие картофелеводства и овощеводства из средств федерального и областного бюджетов, что значительно превышает уровень прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, тема развития картофелеводства и овощеводства рассматривалась на совещании, которое провел губернатор области Алексей Островский с руководителями фермерских хозяйств региона.

"Эти два направления являются одними из наиболее приоритетных в сфере импортозамещения, а расширение рынка картофеля и овощной продукции остается важной и актуальной задачей по обеспечению продовольственной безопасности", — отметил собеседник агентства.

"В настоящее время потребность жителей региона в картофеле обеспечивается в полном объеме за счет собственного производства. В то время как в овощах — только на 64%. Ежегодно на Смоленщине производится порядка 220-240 тысяч тонн картофеля и 60-70 тысяч тонн овощных культур. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах в нынешнем году ожидается увеличение валового производства картофеля на 17% к уровню 2016 года", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что выращиванием картофеля и овощей занимаются порядка ста сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств в 21 районе области. На территории региона имеются два семеноводческих хозяйства в отрасли картофелеводства, которые ежегодно производят более одной тысячи тонн элитного посадочного материала сортов, преимущественно, отечественной селекции.

"В следующем году в Смоленской области планируется создать селекционный семеноводческий центр, который займется производством семенного материала", — сказал представитель пресс-службы.

Выступая на совещании, глава региона обратил особое внимание руководителей профильных департаментов и глав муниципалитетов на необходимость добиться 100-процентной закупки продукции у местных предприятий, обеспечив таким образом максимально возможную экономическую эффективность.

"Давайте выстроим систему, чтобы все бюджетные учреждения на территории ваших муниципальных образований закупали овощную продукцию и картофель у местных поставщиков", — заявил Островский, обращаясь к своим профильным замам.

Губернатор призвал фермеров активнее развивать кооперацию, а профильному департаменту поручил усилить информационную работу с фермерским сообществом, оказывая при этом аграриям всемерное содействие.

"Наша задача — помогать сельхозтоваропроизводителям развиваться. Для этого и существует муниципальная и региональная власть", — отметил глава региона.

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