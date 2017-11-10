Siemens не комментирует заявления об интересе в поставке турбин в Россию

БЕРЛИН, 10 ноя – РИА Новости, Маргарита Костив. Siemens не комментирует заявления об интересе концерна в поставке турбин для российских энергокомпаний, заявил РИА Новости представитель концерна Вольфрам Трост.

В четверг замминистра энергетики РФ Андрей Черезов рассказал журналистам, что Siemens интересуется поставкой турбин для энергокомпаний России и участвует в текущих конкурсах. По его словам, Siemens также проявляет интерес к участию в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове, конкурс на строительство которой будет объявлен в ближайшее время.

"Мы не комментируем подобные заявления и не комментируем спекуляции", — заявил Трост.

Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим немецкий концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

При этом президент и главный исполнительный директор концерна Siemens AG Джо Кэзер (Joe Kaeser) высказывал мнение, что было бы неправильно из-за скандала с турбинами в Крыму относиться с подозрением в целом к России, где у немецкой компании много надежных партнеров.