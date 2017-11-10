В МИД назвали сумму финансовой помощи странам Центральной Азии за 10 лет

САМАРКАНД, 10 ноя – РИА Новости. Россия за последние десять лет оказала содействие странам Центральной Азии на сумму более 6 миллиардов долларов, российские инвестиции в регионе составляют около 20 миллиардов долларов, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Панкин принимает участие в международной конференции по проблемам обеспечения безопасности в Центральной Азии, которая проходит 10-11 ноября в Самарканде.

"За последние десять лет совокупный объем нашего содействия отдельным государствам Центральной Азии, как по двусторонней линии, так и по линии международных организаций превысил 6 миллиардов долларов", — заявил Панкин. По его словам, в эту сумму также входят средства, которые пошли на проекты и программы, связанные с реализацией целей устойчивого развития до 2030 года.

Панкин, говоря о последовательном и масштабном вкладе России в устойчивое развитие и безопасность в Центральной Азии, отметил глубоко структурированные торгово-экономические отношения.

"Российские инвестиции в регионе составляют более 20 миллиардов долларов, здесь плодотворно работают свыше 7,5 тысяч российских или совместных предприятий", — сообщил замминистра. По его словам, серьезным фактором развития региона становится ЕАЭС, который функционирует по общими правилам и стандартам.

"Особенности географического положения стран Центральной Азии диктуют необходимость обеспечения их транспортной и энергетической связуемости с государствами Азиатско-Тихоокенанского региона, Южной Азии и Европы. Россия участвует в развитии транспортных коридоров по всем направлениям", — добавил Панкин.