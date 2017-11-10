"Ростех" готов завершить испытания механизма электронного ПТС в этом году

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. "Ростех" планирует до конца года завершить основные испытания механизма электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС), говорится в сообщении госкорпорации.

"Автопроизводители и дилеры будут первыми, кто начнет работу в системах электронных паспортов, в рамках переходного периода, действующего до 1 июля 2018 года. Для обеспечения полной готовности мы совместно тестируем функционал ЭПТС. Основную часть испытаний планируется завершить до конца 2017 года", – передает пресс-служба слова управляющего директора "Ростеха" Виктора Кирьянова.

В рамках планового перехода на использование ЭПТС в РФ "Ростех" в лице дочерней структуры "Электронный паспорт" протестировал работоспособность и функционал системы электронных паспортов на базе "Камаза", сообщает госкорпорация.

"В испытаниях на базе "Камаза" приняли участие сотрудники завода, изготовители шасси, настройщики и дилеры. В рамках тестирования электронного ПТС была воссоздана последовательная цепочка всех необходимых операций, которая потребуется при оформлении реальных ЭПТС на грузовые автомобили", — отмечает "Ростех".

Сейчас в России действует переходный период — российские автопроизводители, будут по готовности переходить на электронные паспорта транспортных средств в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года. После этой даты "бумажные" паспорта не будут выдаваться. Автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены бумажных ПТС на электронные не предусмотрено.