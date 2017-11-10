Научные организации, развивающие АПК, могут получить господдержку

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правительство России поддерживает законопроект о распространении господдержки на научные и образовательные организации, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую переработку, соответствующий отзыв опубликован в пятницу на сайте кабинет министров.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — говорится в отзыве.

Согласно документу, предлагаемые законопроектом изменения направлены на создание условий получения государственной поддержки научными и образовательными организациями, занимающимися развитием сельского хозяйства, что будет способствовать решению проблем содержания имущества таких организаций, а также повышению качества деятельности и решению кадровых проблем агропромышленного комплекса РФ.

Добавляется, что господдержка научных и образовательных организаций, предусматриваемая законопроектом, будет осуществляться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением правительства от 14 июля 2012 года.