Власти Пензенской и Брянской областей договорились о сотрудничестве

САРАТОВ, 9 ноя — РИА Новости. Власти Пензенской и Брянской областей в четверг договорились о сотрудничестве в сферах промышленности и образования, строительства и архитектуры, здравоохранения и молодежной политики, дорожно-транспортном секторе, в области туризма и спорта, а также будут обмениваться информационными технологиями, сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

"В рамках соглашения реализация договоренностей дает хорошие результаты. Два года назад мы с губернатором Брянской области встретились на мероприятии в Москве. И тогда он подсказал мне одну идею, осуществив которую нам в Пензенской области удалось поднять урожайность", – цитирует слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пресс-служба.

Белозерцев в четверг на расширенном заседании правительств двух регионов в Брянске отметил, что сотрудничество между двумя субъектами РФ даст толчок дальнейшему развитию Пензенской области.

"Пензенская область – это регион с передовым опытом в реализации социальной, экономической, аграрной, промышленной и культурной региональной политики… Нам не нужно "изобретать велосипед": если в других российских регионах есть полезные наработки, их нужно брать и применять у себя", — цитирует слова губернатора Брянской области Александра Богомаза пресс-служба пензенского правительства.

Согласно сообщению, в январе-сентябре текущего года выросло производство мяса на 41,5% к уровню аналогичного периода прошлого года, крупы – на 34,5%, безалкогольных напитков – на 30,3%, мясных полуфабрикатов – на 24,5%, сахара – на 23,1%.

Кроме того, за тот же период в Пензенской области почти в 4 раза возрос выпуск асфальтобетонных смесей, почти удвоилось производство чемоданов, сумок и другой аналогичной продукции. На треть выросло производство инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, также зафиксирован рост производства ряда наименований строительных и отделочных материалов, добавили в правительстве.