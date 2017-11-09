Комитет Госдумы не поддержал проект об оценке эффективности деятельности ЦБ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об оценке эффективности деятельности Банка России.

Документ вводит систему оценки эффективности деятельности Банка России и его органов управления, включая установление показателей, невыполнение которых является основанием для досрочного освобождения от должности председателя ЦБ и членов его совета директоров.

Законопроект, внесенный депутатами от "Справедливой России", разработан в целях усиления подотчетности и ответственности Банка России за принимаемые им решения и достижение намеченных целей.

Однако комитет обращает внимание, что предлагаемые положения нарушают принцип независимости ЦБ и противоречат принятым в мировой практике критериям операционной независимости центробанков, один из которых — отсутствие каких-либо оснований для досрочного прекращения полномочий соответствующих должностных лиц, за исключением физической неправоспособности или совершения противоправных действий.

Кроме того, досрочное освобождение от должности членов совета директоров и председателя ЦБ по причине недостижения соответствующих показателей "содержит риски политически мотивированного решения", считает профильный комитет. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на исполнении ЦБ функций защиты и обеспечения устойчивости рубля и проведения единой государственной денежно-кредитной политики.

Правительство РФ по аналогичным причинам также не поддерживает принятие законопроекта, одновременно отмечая, что он предусматривает проведение Банком России оценки достигнутых показателей его деятельности и деятельности органов управления ЦБ на основании показателей оценки эффективности. Однако данные меры представляются правительству "неэффективными", поскольку контроль за деятельностью ЦБ фактически будет осуществляться им самим.