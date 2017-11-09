Комитет Госдумы не поддержал проект об оценке эффективности деятельности ЦБ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об оценке эффективности деятельности Банка России.
Законопроект, внесенный депутатами от "Справедливой России", разработан в целях усиления подотчетности и ответственности Банка России за принимаемые им решения и достижение намеченных целей.
Однако комитет обращает внимание, что предлагаемые положения нарушают принцип независимости ЦБ и противоречат принятым в мировой практике критериям операционной независимости центробанков, один из которых — отсутствие каких-либо оснований для досрочного прекращения полномочий соответствующих должностных лиц, за исключением физической неправоспособности или совершения противоправных действий.
Правительство РФ по аналогичным причинам также не поддерживает принятие законопроекта, одновременно отмечая, что он предусматривает проведение Банком России оценки достигнутых показателей его деятельности и деятельности органов управления ЦБ на основании показателей оценки эффективности. Однако данные меры представляются правительству "неэффективными", поскольку контроль за деятельностью ЦБ фактически будет осуществляться им самим.