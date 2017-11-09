Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с лауреатами премии правительства РФ за достижение высоких результатов в области качества. 9 ноября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с лауреатами премии правительства РФ за достижение высоких результатов в области качества. 9 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области качества десяти организациям.

Церемония награждения лауреатов прошла в доме правительства РФ, на нее пригласили руководителей компаний.

Правительственная премия в области качества — высшая госнаграда в этой сфере, она вручается с 1996 года премьер-министром страны за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В 2017 году лауреатами стали Ставропольский государственный аграрный университет, акционерное общество "Вертекс" из Санкт-Петербурга, Саратовский нефтеперерабатывающий завод, независимая лаборатория "Инвитро", ОАО "Эфирное" из Белгородской области, АО "Гипрогазоочистка" из Москвы, Владимирский хлебокомбинат, ООО "ТаграС-ЭнергоСервис" из Татарстана, фирма "Инфорум-Пром" из Рязанской области и ООО "Медовый дом" из Новгородской области.

Выступая перед лауреатами, Медведев обратил внимание на ответственность бизнеса. "За признанием обычно идет, скажем так, за успехами идет ответственность лидеров. А настоящий лидер — это тот, кто формирует стандарты в своей сфере", — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что часть номинантов получили высокие оценки не только в РФ, но и за рубежом. По словам Медведева, среди победителей — представители практически всех сфер экономики.

"Конечно, очень важно, что среди победителей все больше высокотехнологичных компаний", — отметил он.

С 2017 года оценку предприятий на соискание премий в области качества проводит Роскачество. Как отметили в ведомстве, профессиональный аудит российских компаний позволит наладить эффективную систему менеджмента качества внутри компаний и повысить конкурентоспособность за рубежом.

С 2018 года эта премия будет интегрирована в Европейскую премию по качеству и станет первым этапом для получения этой награды.

Как сообщили в Роскачестве, лауреаты успешно прошедшие аудит, будут представлены на соискание Европейской премии и поддержаны при выходе на внешние рынки.