Путин рассказал, когда заработает закон о технологиях на производстве

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды заработает в полном объеме в 2019 году, это и другие предпринимаемые меры помогут исправить экологическую ситуацию во многих регионах, в том числе в Челябинске, сообщил президент России Владимир Путин.

Общаясь с рабочими Челябинского компрессорного завода, Путин напомнил, что "такая крупная агломерация как Челябинск складывалась в течение многих десятилетий, и производственные мощности в свое время размещались здесь без оглядки на то, какими будут экологические последствия".

"Сегодня мы это ощущаем, мы это видим, конечно, просто так оставить без внимания, без какого-то вмешательства невозможно", — подчеркнул президент. Поэтому, по его словам, и был ранее принят закон о внедрении так называемых лучших технологий в сфере обеспечения экологической безопасности.

"К сожалению, в предыдущие несколько лет мы вынуждены были, прямо скажем, под достаточно жестким нажимом промышленности отложить его [закона] введение", — констатировал глава государства.

Он пояснил, что промышленные предприятия, ссылаясь на кризисные явления, утверждали, что не могут применять лучшие технологии, а в случае их применения будут вынуждены сокращать рабочие места. "Тем не менее, окончательное решение принято, в 2019 году в полном объеме должен заработать [закон]", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что сейчас также вводятся требования к современному оборудованию. "Речь идет о применении новейших технологий, которые повышали бы производительность труда и в то же время снижали нагрузку на природу, уменьшали вредные выбросы", — уточнил Путин.

Глава государства также упомянул еще одно принятое решение: "Будем переходить не на оценку экологической безопасности одного конкретного предприятия, а по району в целом, и исходя из этих нормативов, определять допустимые выбросы для конкретных предприятий".

"Если так в комплексе действовать, то, уверен, улучшение будет", — подчеркнул президент.