В мурманской деловой неделе примут участие около 3,5 тысяч человек

МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Около 3,5 тысячи представителей сферы экономики и политики из 13 стран и 18 регионов России примут участие в VI Мурманской международной деловой неделе (ММДН), которая пройдет с 13 по 17 ноября, сообщил на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.
Мурманская международная деловая неделя в последнее время стала ключевым событием года в Мурманской области, в ходе которого обсуждаются актуальные вопросы развития арктического региона, заключаются соглашения о сотрудничестве, проводятся конференции, семинары, выставки. Основное внимание уделяется вопросам развития Мурманской области как стратегического региона арктической зоны Российской Федерации.
По словам Тюкавина, ожидается, что в мероприятиях недели примут участие около 3,5 тысячи представителей политики и бизнеса из 18 субъектов РФ и 13 зарубежных стран, в том числе Южной Кореи, Польши, США, Нидерландов. "География очень обширная – от Америки до Южной Кореи, разные делегации интересуются разными темами. Делегации из юго-восточной Азии все активнее принимают участие, но не превалируют Все же главные гости – наши северные соседи из Норвегии, Швеции, Финляндии, европейских стран", — отметил Тюкавин.
"На всех площадках деловой недели мы обсуждаем экономические вопросы, кто каких успехов добился, в каких областях реализуются инвестиционные проекты, какая поддержка оказывается. Пленарное заседание будет посвящено "закону об Арктике", — отметил замгубернатора.
Традиционно ММДН включает более 20 мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и Мурманской области. Программа VI Мурманской международной деловой недели включает в себя международные конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Полярные маршруты Арктики", "Горно-промышленный комплекс БЕАР – взгляд в будущее", "Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов", выставка-конференция "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс", туристическая площадка "Made in Arctic (Сделано в Арктике)", серия мероприятий "Неделя науки "Молодая наука Арктики" и другие.