В мурманской деловой неделе примут участие около 3,5 тысяч человек

МУРМАНСК, 9 ноя – РИА Новости. Около 3,5 тысячи представителей сферы экономики и политики из 13 стран и 18 регионов России примут участие в VI Мурманской международной деловой неделе (ММДН), которая пройдет с 13 по 17 ноября, сообщил на пресс-конференции первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

Мурманская международная деловая неделя в последнее время стала ключевым событием года в Мурманской области, в ходе которого обсуждаются актуальные вопросы развития арктического региона, заключаются соглашения о сотрудничестве, проводятся конференции, семинары, выставки. Основное внимание уделяется вопросам развития Мурманской области как стратегического региона арктической зоны Российской Федерации.

По словам Тюкавина, ожидается, что в мероприятиях недели примут участие около 3,5 тысячи представителей политики и бизнеса из 18 субъектов РФ и 13 зарубежных стран, в том числе Южной Кореи, Польши, США, Нидерландов. "География очень обширная – от Америки до Южной Кореи, разные делегации интересуются разными темами. Делегации из юго-восточной Азии все активнее принимают участие, но не превалируют Все же главные гости – наши северные соседи из Норвегии, Швеции, Финляндии, европейских стран", — отметил Тюкавин.

Он добавил, что одним из важных событий недели станет выездная сессия Санкт-Петербургского экономического форума "Регионы России. Новые точки роста. Арктическим курсом". В частности, на ММДН будет представлен доклад замдиректора Второго Европейского департамента МИД РФ Сергея Петровича об основных итогах председательства России в Совете Баренцева Евро/Арктического региона. Также состоится выездное заседание рабочей группы "Развитие энергетики" госкомиссии по вопросам развития Арктики под руководством замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.

"На всех площадках деловой недели мы обсуждаем экономические вопросы, кто каких успехов добился, в каких областях реализуются инвестиционные проекты, какая поддержка оказывается. Пленарное заседание будет посвящено "закону об Арктике", — отметил замгубернатора.

Традиционно ММДН включает более 20 мероприятий, проводимых на различных площадках Мурманска и Мурманской области. Программа VI Мурманской международной деловой недели включает в себя международные конференции "Освоение арктического шельфа: шаг за шагом", "Полярные маршруты Арктики", "Горно-промышленный комплекс БЕАР – взгляд в будущее", "Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов", выставка-конференция "СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс", туристическая площадка "Made in Arctic (Сделано в Арктике)", серия мероприятий "Неделя науки "Молодая наука Арктики" и другие.

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