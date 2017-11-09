"Швабе" вошел в список 400 крупнейших российских компаний 2017 года

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Холдинг "Швабе" вошел в топ-400 крупнейших компаний России по объему реализации продукции в 2016 году, заняв 211 строчку, сообщает пресс-служба холдинга со ссылкой на рейтинг, который готовит аналитический центр "Эксперт" с 2006 года.

По сравнению с предыдущим рейтингом холдинг улучшил показатели на 44 пункта

В 2016 году объем выручки "Швабе" составил 54,4 миллиарда рублей. По данным аналитического центра "Эксперт", он увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В 2016 году холдинг продемонстрировал хорошие финансовые показатели. Мы наращивали объем выпуска продукции, модернизировали производственные мощности наших предприятий, запускали в серийное производство новые изделия, принимали активное участие в крупнейших международных специализированных выставках. В 2017 году "Швабе" намерен продолжить планомерное развитие", ‒ отметил генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.