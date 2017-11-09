Расследуя налоговые нарушения, нельзя срывать работу компаний, заявил Путин

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что власти намерены либерализировать законодательство, касающееся предпринимательской деятельности, и заявил о недопустимости во время расследования дел о налоговых нарушениях изымать компьютеры и блокировать счета предприятия, если это сорвет его работу.

Отвечая на вопросы рабочих Челябинского компрессорного завода о либерализации законодательства в сфере предпринимательской деятельности, глава государства подчеркнул, что "некоторые решения уже приняты, некоторые уже реализуются".

Говоря о проведении следственных и оперативных действий при расследовании дел, связанных с налоговыми нарушениями, Путин назвал "абсолютно недопустимым" изъятие компьютеров. "Нужна какая-то доказательная база — сделайте копии", — считает он.

Также, по мнению президента, "нельзя закрывать счета, вообще нельзя ничего делать, что препятствует нормальной работе предприятия".

"Такой комплекс мер разрабатывается", — сказал глава государства. "Мы будем обязательно совершенствовать законодательство в сторону либерализации", — заверил он.