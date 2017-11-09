Рахой заявил, что события в Каталонии могут повлиять на экономический рост

МАДРИД, 9 ноя – РИА Новости. События в Каталонии могут оказать отрицательное влияние на экономическую ситуацию в Испании, заявил премьер страны Мариано Рахой.

ЕС прогнозирует экономический рост в Испании в 3,1% ВВП в этом году и 2,5% в следующем. Однако ранее испанское правительство снизило собственные прогнозы относительно роста в 2018 году с 2,6% до 2,3%.

"Это (события в Каталонии – ред.) оказывает влияние на туризм, на некоторые компании, на торговлю, мы видели некоторые вызывающие озабоченность данные. Возможно, что в следующем году будет снижен рост", — сказал Рахой журналистам в Саламанке. Его слова транслировали испанские телеканалы.

При этом он выразил надежду, что после проведения досрочных парламентских выборов в Каталонии 21 декабря "ситуация нормализуется", что приведет к "восстановлению нормального сосуществования в обществе, и экономика вернется к ритму роста последних лет".

Глава испанского кабинета также призвал каталонцев активно участвовать в декабрьских выборах, поскольку на этом голосовании "будут определяться многие вещи".

Рахой заявил, что все страны ЕС поддержали действия Испании в связи с каталонским кризисом. "Все страны Европейского союза, 100 процентов, поддержали принятые решения", — сказал он. Премьер добавил, что последние недели показали, что у государства "есть возможность защитить себя от тех, кто пытается его разрушить".

Премьер заверил, что с уважением относится к судебным решениям относительно бывшего каталонского руководства. "Максимум, что я могу сделать, — уважать решения судебной власти", — сказал председатель правительства.

Он сделали эти заявления в Саламанке, где в четверг присуждают звание почетного доктора председателю Европейской комиссии Жан-Клод Юнкеру и бывшему и.о. председателя Европейской комиссии Мануэлю Марину (занимал эту должность с марта по сентябрь 1999 года).

© AFP 2017 / Lluis Gene Участники митинга в поддержку бывших представителей женералитета Каталонии в Барселоне. 2 ноября 2017 © AFP 2017 / Lluis Gene Участники митинга в поддержку бывших представителей женералитета Каталонии в Барселоне. 2 ноября 2017

Юнкер заявил, что испанское государство действует в рамках закона. "Я не вижу, чтобы испанские власти выходили за рамки правового государства. Думаю, те, кто не уважает конституционный порядок, как раз и нарушают закон", — заявил Юнкер.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.