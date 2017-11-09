Инфляция в России вторую неделю подряд остается на нулевом уровне

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ с 31 октября по 7 ноября вторую неделю подряд остается на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 1,9%, сообщил Росстат в четверг.

В период с 24 по 30 октября недельная инфляция вернулась к нулевому значению после 0,1% с 17 по 23 октября. До этого шесть недель подряд она держалась на нулевом уровне.

За прошедшую неделю куриные яйца и сметана стали дороже на 0,4%, колбасы, мясные консервы, молоко, маргарин, пшеничный хлеб – на 0,1-0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,6%, гречневую крупу – на 1,1%, кур – на 0,6%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на помидоры и огурцы – 7,8% и 3,2% соответственно. При этом лук, морковь и яблоки стали дешевле на 0,5-0,8%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,4%.

Минэкономразвития РФ в ноябре снизило прогноз инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. В свою очередь, ЦБ скорректировал его до уровня около 3% с прежних 3,5-3,8%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов рост цен приблизится к целевому уровню в 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 2,7% с 3% в сентябре.