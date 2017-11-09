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Экономика

Яровая поддержала запрет на возврат непроданной продукции производителю

16:2909.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фотоЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой группы "Единой России" "Честная цена" Ирина Яровая выступает за запрет возврата производителю нереализованной продукции по истечению срока годности и считает, что такая мера позволит защитить и торговые сети, и покупателей.

Батоны белого хлеба. Архивное фото
© Fotolia / Aleksandr
Хлебопеки и ритейл решили вопрос с возвратом непроданного хлеба на заводы

"Запрет на возврат производителю нереализованной продукции – это восстановление социальной справедливости как для покупателя, так и для производителя, отвечающее нормам международного права и нормальной логике договорных отношений", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам парламентария, было опрошено более 500 производителей сельхозпродукции, обратная связь показала, что "во всех регионах одинаково признают возврат нереализованной продукции как прямой ущерб производителю и как дискриминационную практику".

"Прямой ущерб производителю — это прямые потери продукции, нереализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой продукции. А убытки несет производитель. Более того, такая порочная практика напрямую вредит и покупателю, потому что дополнительный ущерб производителя неизбежно перекладывается либо в снижение качества продукции, либо в уменьшение ее объема, либо в повышение цены. Это все невыгодно покупателю. Поэтому наша задача – защитить и покупателя, и производителя", — пояснила Яровая.

Парламентарий сообщила, что в регионы направлялись альтернативные версии возможного решения проблемы, однако подавляющее большинство респондентов высказались за абсолютный запрет возврата нереализованной продукции, "что справедливо с точки зрения логики договора купли-продажи".

По словам вице-спикера Госдумы, договор купли-продажи между производителем и продавцом ничем не отличается от договора купли-продажи между магазином и покупателем. "Речь идет об элементарном справедливом распределении ответственности каждой из сторон. Более того, мы проанализировали и документ, на который любят ссылаться торговые сети — Инкотермс (словарь торговых терминов в области внешней торговли). В соответствии с этим документом и с Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи, возврат непроданной продукции производителю просто невозможен", — подчеркнула руководитель федеральной мониторинговой группы.

"Поэтому мы предлагаем привести закон о торговле в соответствие с нормами международного права, с нормальной логикой договорных отношений при купле-продаже и восстановить социальную справедливость как для покупателя, так и для производителя", — заключила она.

Парламентарий также планирует внести соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию, сообщили в пресс-службе "Единой России"

"Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая внесет в осеннюю сессию законопроект об установлении запрета на возврат торговыми сетями нереализованной пищевой продукции производителям", — говорится в сообщении пресс-службы "Единой России".

Федеральная мониторинговая группа "Единой России" "Честная цена" проводит в четверг круглый стол на тему: "Возврат непроданных скоропортящихся продуктов отечественным производителям как вид дискриминационной практики". Яровая не раз поднимала вопрос о необходимости регулирования проблемы возврата хлеба и хлебобулочных изделий производителям. Весной этого года она сообщила, что Роспотребнадзор поддержал необходимость установления запрета на возврат производителю продовольственных товаров, в том числе хлеба, не проданных крупными торговыми сетями по истечении срока годности. В письме, которое руководитель ведомства Анна Попова направила вице-спикеру Госдумы, говорилось, что поправки следует внести в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", и подчеркивалось, что возврат непроданных продуктов на переработку может угрожать безопасности людей.

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