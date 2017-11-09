В Мордовии планируют увеличить производство мяса за пять лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Власти Мордовии поставили перед сельхозпредприятиями задачу в ближайшие 5 лет увеличить производство мяса в регионе до 400 тысяч тонн в год.

"Мы ставим новую планку – в следующие 5 лет довести производство мяса до 400 тысяч тонн… Могу сказать, что мощности животноводческих комплексов, строительство которых уже ведется, позволят увеличить производство до 350 тысяч тонн мяса в год", — цитирует пресс-служба главы Мордовии Владимира Волкова его слова на мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства.

По его словам, по итогам 2017 года производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий должно составить 300 тысяч тонн. "В 2012 году мы произвели 145 тысяч тонн мяса, достигнув тем самым уровня 1990 года – максимального показателя советского времени. А за последнюю пятилетку и вовсе сделали невозможное – увеличили этот показатель еще в 2 раза… Поэтому мы ставим только реальные задачи, и обязательно их выполняем", — уточнил глава региона.

Волков отметил, что у животноводства республики хорошие перспективы. "Только за последние полгода начали строительство еще четырех предприятий, в том числе крупнейшего в России молочного комплекса на 6,5 тысячи голов коров, двух комплексов на 100 тысяч свиней каждый. В следующем году начнется строительство еще трех молочных комплексов-тысячников. Суммарный объем инвестиций в эти проекты составит более 15 миллиардов рублей", — пояснил он.

Кроме того, по словам главы региона, в этом году значительный рост достигнут в мясопереработке. Так, предприятия отрасли реализовали продукции на 23,5 миллиарда рублей — рост 19%.

Также Волков сообщил о развитии экспорта сельхозпродукции. "Сегодня агрофирма "Юбилейная" поставляет охлажденную тушку бройлера в Таджикистан, Казахстан, Киргизию. "Березниковский хлебозавод" и агрофирма "Октябрьская" экспортируют продукцию в Белоруссию, ликероводочный завод "Саранский" – в Италию, Азербайджан, Казахстан, Эстонию и Армению. Компания "Рузово" осуществила первую поставку сухого яйца в Японию", — сказал он, добавив, что сейчас в реестр экспортеров продукции включены 10 предприятий, еще четыре находятся в стадии оформления.

"Мы активно работаем по расширению своего представительства на зарубежных продовольственных рынках", — отметил глава Мордовии.

Другие новости региона читайте здесь>>