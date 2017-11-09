Комитет Госдумы поддержал проект об изъятии из обращения сберкнижек

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на регулирование операций кредитных организаций со сберегательными и депозитными сертификатами.

Документ, внесенный правительством РФ, исключает из обращения сберегательные книжки и сберегательные сертификаты на предъявителя, но дополняет законодательство нормами о сберегательных и депозитных сертификатах, которые будут являться именными ценными бумагами. Они могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также источником формирования устойчивой части пассивов банков.

Держателями сберегательных сертификатов могут быть только физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, депозитных сертификатов – лишь юрлица. Процентная ставка по таким сертификатам не может быть изменена в одностороннем порядке. При этом вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, будут включены в систему обязательного страхования вкладов граждан в банках.

Законопроект допускает возможность выдачи банком сберегательных (депозитных) сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. Кредитная организация, выдавшая такие сертификаты, будет вести их учет и переход прав на них. Это позволит идентифицировать не только лицо, которому был выдан сертификат, и предъявителя сертификата к погашению, но и иных лиц, участвующих в его обороте.

Комитет по финрынку считает необходимым ко второму чтению в отдельной статье прописать особенности учета и обращения сберегательных и депозитных сертификатов. Комитет также обращает внимание, что обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя, выданных до 1 июня 2018 года, будет осуществляться в пределах сроков, в порядке и на условиях, на которые они выданы. Таким образом, эти финансовые инструменты будут находиться еще неопределенное время после вступления в силу законодательного запрета на их выдачу кредитными организациями.

В связи с этим комитет полагает, что отмена контроля, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией преступных доходов, за операциями по банковским вкладам на предъявителя "носит преждевременных характер и не представляется целесообразной до истечения срока обращения последнего из таких инструментов на предъявителя". Комитет также считает, что до конца срока обращения последнего сертификата (сберкнижки) на предъявителя, исключение нормы о том, что вклады на предъявителя не подлежат страхованию, "является преждевременным".