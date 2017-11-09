Глава МВФ в России: динамика инфляции позволяет ЦБ снижать ключевую ставку

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Динамика инфляции в России позволяет ЦБ продолжить снижение ключевой ставки, заявил глава постоянного представительства МВФ в России Габриэль Ди Белла.

Он напомнил, что инфляция в России в октябре в годовом выражении составила 2,7%.

"Это дает возможность Центробанку продолжить снижение ключевой ставки", — сказал он, выступая на брифинге в АЕБ.

Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 8,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть, составлять 6,5-7%.

Минэкономразвития РФ в ноябре снизило прогноз инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. В свою очередь, ЦБ скорректировал его до уровня около 3% с прежних 3,5-3,8%, отметив, что в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов рост цен приблизится к целевому уровню в 4%.