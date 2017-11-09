МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который относит к целям деятельности Банка России способствование росту экономики и максимизации занятости населения.

Документ, внесенный Орловским облсоветом и депутатом Евгением Федоровым, разработан "в целях актуализации целей деятельности Банка России".

Комитет по финрынку считает такое изменение избыточным, поскольку соответствующие полномочия в экономической и социальной сферах закреплены за правительством РФ. При этом функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы находятся в ведении Минтруда России.

Кроме того, термин "максимизации занятости населения" нуждается в конкретизации и уточнении, поскольку он имеет оценочный характер и не используется в действующем законодательстве.

Правительство РФ по аналогичным причинам также не поддерживает принятие законопроекта. При этом кабмин допускает, что смещение приоритетов денежно-кредитной политики в сторону поддержки экономического роста и достижения полной занятости в ущерб обеспечению ценовой стабильности может подрывать доверие к национальной валюте, привести к формированию дисбалансов в финансовой системе и экономике в целом и способствовать увеличению инфляции.