Эксперт предсказал рост нефтяных цен в 2018 году

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Фундаментальные факторы, которые сейчас двигают нефтяные котировки вверх, весьма вероятно, продолжат действовать и в следующем году, считает руководитель отдела инвестиционной стратегии управления по работе с финансовыми активами Citi в России Дмитрий Голубков. Конечно, если участники соглашения ОПЕК+ не преподнесут инвесторам каких-либо неприятных сюрпризов, добавляет эксперт.

Стоимость нефти марки Brent в понедельник преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов; это произошло впервые с лета 2015 года. Эксперты связывали такую динамику с арестами ряда высших сановников и бизнесменов в Саудовской Аравии

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией страны распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

"Перспектива сокращения предложения нефти на рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке может привести к наращиванию длинных позиций по нефти со стороны инвесторов. Здесь значительную роль сыграл и недавний арест, и заморозка активов ряда ведущих представителей элиты Саудовской Аравии", — пояснил Голубков РИА Новости.

Вместе с тем он напомнил, что в целом с конца июня и по начало ноября цены на нефть марки Brent выросли примерно на 40%, а цены на нефть марки WTI – более чем на 30%. И основными причинами такого тренда, по его мнению, стали фундаментальные факторы: снижение запасов в мире и увеличение спроса.

Не надо сюрпризов

"Фундаментальные факторы, которые обусловили данный рост цен, по-прежнему продолжают действовать. В частности, аналитики Citi указывают на тренд к понижению запасов нефти, который имеет все шансы продолжиться в наступающем 2018 году, а также отмечают хороший рост мирового спроса на нефть. Причем потребители нефти за пределами США энергично выкупают с рынка увеличившийся до рекордных значений экспорт американской нефти, который в настоящее время (на начало ноября) составляет 2,1 миллиона баррелей в день", — сказал эксперт.

Уверенности игрокам "на повышение" придает и грядущая встреча стран-экспортёров нефти: участники рынка в целом ожидают, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи будет продлено еще на 9 месяцев.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября пройдет встреча всех стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти, в преддверии которой, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+. Но эти события будут позитивным для рынка только в том случае, если полностью оправдают ожидания инвесторов, считает эксперт.

"Если договоренность стран-экспортеров 30 ноября разочарует инвесторов (как это уже было в мае 2017 года, когда ожидания рынка несколько превзошли реальные договоренности по регулированию добычи), игроки могут попытаться зафиксировать прибыль, что приведет к снижению цен на нефть в декабре. Откладывание данного решения, более короткий срок продления соглашения о сокращении добычи или меньший объем сокращения суточной добычи — эти факторы могут привести к фиксации прибыли участниками рынка", — пояснил он.

В мае первоначальная реакция нефтяного рынка на итоги заседания ОПЕК+ была негативной, поскольку решение нефтедобывающих стран было ожидаемым. Позднее к сохраняющимся на рынке негативным настроениям прибавились сомнения в том, поможет ли сделка ОПЕК+ в решении вопроса глобального переизбытка "черного золота" на рынке.

"Некоторая неудовлетворенность рынка фактическими решениями ОПЕК+ привела к снижению цен на нефть на 2-3 доллара за баррель", — вспомнил Голубков.

Аналитики Citi также отмечают, что на текущих ценовых уровнях повышается роль биржевых игроков и инвесторов в определении дальнейшего движения цен на нефть.