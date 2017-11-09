Qatar Airways теряет доход из-за бойкота арабских стран, узнали СМИ

ДУБАЙ, 9 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Qatar Airways потеряла 11% маршрутов и до 20% выручки в этом году из-за бойкота, объявленного рядом стран ближневосточного региона, сообщает издание Arabian Business.

По словам исполнительного директора компании Акбара аль-Бакера, сложившийся кризис привёл к отказу от некоторых маршрутов или их замене на другие направления, отмечает издание.

При этом компания попытается заменить отменённые рейсы на новые маршруты, чтобы восстановить потери, говорится в материале.

"Это сложно, потому что многие маршруты стали длиннее на 2,5 часа, а на других маршрутах пришлось заменить узкофюзеляжные самолеты на широкофюзеляжные, чтобы было достаточно топлива для более далеких маршрутов",- цитирует аль-Бакера издание.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты.