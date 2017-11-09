СМИ: в Саудовской Аравии миллиардеры пытаются вывести из страны деньги

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Миллионеры и миллиардеры Саудовской Аравии ищут возможности для вывода своих средств из страны, опасаясь негативных последствий в рамках коррупционных расследований, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, самые богатые люди в стране ведут переговоры с банками, менеджерами по управлению активами и консультантами с целью вывести денежные средства и ликвидные активы из Саудовской Аравии и соседних государств из-за опасений того, что они могут быть заморожены. Кроме того, они выражают обеспокоенность тем, что в рамках дела о коррупции в стране последуют новые аресты.

В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

Во вторник наследный принц поручил министрам, входящим в экономический совет по развитию страны, удостовериться, что национальные и международные компании, в том числе те, которыми полностью или частично владеют люди, в отношении которых идет расследование о коррупции, не пострадают от следственных мероприятий.

Блумберг также сообщает, что, по неофициальным данным, в среду ЦБ страны выдал распоряжение банкам заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто не был взят под арест; при этом под угрозой уже находится частное благосостояние задержанных в размере 33 миллиардов долларов.

После новостей о задержаниях в Саудовской Аравии на региональных фондовых рынках начались распродажи. По данным агентства, по итогам среды спад на биржах стран, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, оценивается в 17,6 миллиарда долларов.