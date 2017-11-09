В Мордовии получили лучший за историю региона урожай зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Аграрии Мордовии в этом году получили лучший за всю историю республики урожай зерновых – 1,4 миллиона тонн, сообщил в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства, глава региона Владимир Волков.
В прошлом году земледельцы республики получили 1 миллион 314 тысяч тонн зерна при урожайности почти 30 центнеров с гектара. Тогда этот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в Приволжском федеральном округе.
По словам Волкова, в этом году урожайность зерновых составила 34,4 центнера с гектара — такой урожайности республика добилась впервые, превзойдя свой собственный рекорд 2009 года. "По показателям урожайности мы одни из лучших в Приволжском федеральном округе", — добавил он.
Глава республики отметил, что сельское хозяйство — это одна из самых динамичных отраслей экономики региона. По итогам 9 месяцев рост сельскохозяйственного производства составляет почти 7,5%, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 6% больше уровня прошлого года.
Также глава Мордовии поблагодарил работников АПК. "Я хочу поблагодарить всех, кто работает на селе, в полях и на фермах, на перерабатывающих предприятиях. Спасибо вам за ваш труд, упорство, патриотизм, за умение и желание работать. Вы искренне любите и бережете свою землю, любите свое дело. И благодаря этому добиваетесь рекордных результатов. Я от всей души поздравляю всех вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — сказал Волков, обращаясь к присутствующим в зале.