В Мордовии получили лучший за историю региона урожай зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя – РИА Новости. Аграрии Мордовии в этом году получили лучший за всю историю республики урожай зерновых – 1,4 миллиона тонн, сообщил в четверг на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства, глава региона Владимир Волков.

"Все мы встречаем праздник с очень хорошим настроением. Этот год вы завершили на отлично… Нам и правда есть чем гордиться. В этом году ожидается 1 миллион 450 тысяч тонн валового сбора зерна. Это лучший результат за всю историю республики. Причем достичь таких показателей удалось не в самых благоприятных погодных условиях", — цитирует слова Волкова его пресс-служба.

В прошлом году земледельцы республики получили 1 миллион 314 тысяч тонн зерна при урожайности почти 30 центнеров с гектара. Тогда этот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в Приволжском федеральном округе.

По словам Волкова, в этом году урожайность зерновых составила 34,4 центнера с гектара — такой урожайности республика добилась впервые, превзойдя свой собственный рекорд 2009 года. "По показателям урожайности мы одни из лучших в Приволжском федеральном округе", — добавил он.

При этом, по его словам, достигнутые результаты – не повод успокаиваться. "Второй год подряд мы собираем более 1,3 миллиона тонн зерна. Это большое достижение… Мы должны превзойти собственное достижение, в течение двух лет преодолеть 1,5-миллионный рубеж. Если погода будет еще хуже, то надо сделать это за счет таланта и умения, грамотного применения удобрений, современных технологий. Планы у нас, действительно, очень амбициозные. Но я уверен, что они нам по плечу", — подчеркнул Волков.

Глава республики отметил, что сельское хозяйство — это одна из самых динамичных отраслей экономики региона. По итогам 9 месяцев рост сельскохозяйственного производства составляет почти 7,5%, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели продукции на 6% больше уровня прошлого года.

Также глава Мордовии поблагодарил работников АПК. "Я хочу поблагодарить всех, кто работает на селе, в полях и на фермах, на перерабатывающих предприятиях. Спасибо вам за ваш труд, упорство, патриотизм, за умение и желание работать. Вы искренне любите и бережете свою землю, любите свое дело. И благодаря этому добиваетесь рекордных результатов. Я от всей души поздравляю всех вас с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — сказал Волков, обращаясь к присутствующим в зале.

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