Российские производители овощей готовы к конкуренции, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские производители овощей готовы к конкуренции с импортной продукцией, в частности, с товарами из Турции, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

"Сегодня российские производители овощей закрытого грунта готовы конкурировать на российском рынке с объемом экспорта, который имеет место", — сказал Хатуов журналистам в кулуарах конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.

"Потому что, когда мы говорим о санкционированных объемах поставки томатов из Турции, хотелось бы напомнить, что есть неофициальная статистика реэкспорта почти этих же объемов, которые как были на российском рынке, так и есть", — добавил замминистра.

Хатуов также напомнил, что в России ежегодно вводится не менее 30 гектаров современных комплексов. "Российский покупатель, имея выбор, сделает свой выбор. Мы уверены, что он будет в пользу российского производителя. И они должны иметь доступность другой продукции", — добавил он.

Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

С осени прошлого года ограничения последовательно снимались. В итоге с начала июня 2017 года Россия сохраняла только запрет на импорт помидоров, а также ограничения Россельхознадзора. При этом с 1 сентября российская служба разрешила ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв, а 30 октября были разрешены поставки баклажанов и гранатов с ряда предприятий Турции.