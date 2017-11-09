Российские производители овощей готовы к конкуренции, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские производители овощей готовы к конкуренции с импортной продукцией, в частности, с товарами из Турции, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
"Сегодня российские производители овощей закрытого грунта готовы конкурировать на российском рынке с объемом экспорта, который имеет место", — сказал Хатуов журналистам в кулуарах конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции.
"Потому что, когда мы говорим о санкционированных объемах поставки томатов из Турции, хотелось бы напомнить, что есть неофициальная статистика реэкспорта почти этих же объемов, которые как были на российском рынке, так и есть", — добавил замминистра.
Хатуов также напомнил, что в России ежегодно вводится не менее 30 гектаров современных комплексов. "Российский покупатель, имея выбор, сделает свой выбор. Мы уверены, что он будет в пользу российского производителя. И они должны иметь доступность другой продукции", — добавил он.
С осени прошлого года ограничения последовательно снимались. В итоге с начала июня 2017 года Россия сохраняла только запрет на импорт помидоров, а также ограничения Россельхознадзора. При этом с 1 сентября российская служба разрешила ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв, а 30 октября были разрешены поставки баклажанов и гранатов с ряда предприятий Турции.