ДАНАНГ (Вьетнам), 9 ноя – РИА Новости. Работа по реализации договоренностей о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП), прерванная в результате выхода США из переговорного процесса, продолжится в формате одиннадцати государств-участников, заявил на пресс-конференции в Дананге со-председатель министерской встречи саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань.

"Реализация принципов соглашения о ТТП принесет общую пользу всем странам-участницам, а также станет движущей силой развития торгово-экономического сотрудничества в регионе и в мире", — заявил министр, отметив, в связи с этим, что отсутствие вопросов, связанных с ТТП, в повестке дня саммита АТЭС не помешало странам-участницам провести на полях министерской встречи АТЭС переговоры о продолжении работы по созданию ТТП.

Он добавил, что для успешного завершения процесса создания ТТП необходимы усилия всех участников этого процесса. В настоящее время, продолжил министр промышленности и торговли Вьетнама, участники переговоров считают возможным успешное продолжение работы в формате ТТП – 11.

Подводя итоги министерской встречи, в которой в среду и четверг участвовали министры иностранных дел и министры торговли экономик-участниц АТЭС, Чан Туан Ань отметил общую настороженность участников по поводу вновь возникающих в мире и в регионе рецидивов протекционизма. В этих условиях министры подтвердили на встрече решимость и в дальнейшем сотрудничать ради сохранения свободы торговли и открытости рынков, сказал глава министерства промышленности и торговли Вьетнама.