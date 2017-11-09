В Токио прошла презентация Иркутской области

ИРКУТСК, 9 ноя – РИА Новости. Презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Токио, где работает делегация во главе с губернатором Сергеем Левченко, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

"Модератором выступил директор Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО господин Окада Кунио. В презентации представлен экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона", — говорится в сообщении.

В среду Левченко встретился с послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым, с представителями компаний Mitsui & Co., Ltd. и Kawasaki. В рамках рабочей поездки глава Иркутской области провел переговоры с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов JOGMEС Кейсуке Куроки, вице-президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО, вице-председателем совета директоров ITOCHU Corporation Еити Кобаяси. Запланирована встреча с бывшим премьер-министром Японии Есиро Мори.

Япония является одним из лидеров в сотрудничестве Иркутской области с зарубежными странами. По данным пресс-службы правительства, объем двусторонней торговли составил в 2016 году 749 миллионов долларов. Основу поставок в Японию, кроме алюминия, составляют лесоматериалы, целлюлоза, древесный уголь, бумага и картон, нефть и нефтепродукты, черные металлы. Япония поставляет в Приангарье машины и оборудование, продукцию химической промышленности.

На территории Иркутской области зарегистрировано восемь коммерческих организаций с долей инвестиций Японии. Наиболее крупные совместные предприятия — ООО "ТМ Байкал", специализирующееся на лесопереработке, а также ЗАО "ИНК-Север" и ЗАО "ИНК-Запад", работающие в области нефте- и газодобычи. Однако, как говорится в сообщении пресс-службы, "в последние 2 года наблюдается тенденция сокращения внешнеторговых поставок, в связи с этим, а также с учетом договоренностей, достигнутых на уровне глав России и Японии, правительство Иркутской области приняло решение провести презентацию инвестиционного потенциала в городе Токио".

"На наш взгляд, взаимное сотрудничество имеет ряд перспективных направлений. Это подтверждает и значительный интерес к участию в презентации региона со стороны иркутского делового сообщества – около 20 предприятий и организаций. В составе нашей делегации — металлургические, машиностроительные, лесоперерабатывающие, туристические, сельскохозяйственные компании. Японскому бизнесу представят проект развития особой экономической зоны", — отметил Левченко.

Глава региона также отметил, что взаимные интересы не ограничиваются только экономическими связями. Иркутская область имеет побратимские отношения с рядом городов Японии.

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