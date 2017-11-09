Хлебопеки и ритейл решили вопрос с возвратом непроданного хлеба на заводы

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хлебопекам и ритейлу удалось окончательно решить многолетнюю проблему возврата непроданного хлеба из магазинов на заводы, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.

Возврат хлебобулочных изделий, которые не были проданы в магазинах, много лет являлся предметом обсуждения между ритейлерами и производителями. Пекари из-за этой практики регулярно несли убытки до 30 миллиардов рублей в год, или 4% от годового оборота.

"Этим летом мы провели опрос своих членов и руководителей регионов всех субъектов РФ и получили очень важный результат – констатацию отсутствия проблемы возврата", — рассказал директор Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Михаил Крихели.

По его словам, этому предшествовала разработка мер оптимизации заказов и поставок в торговые сети, предложения, касающиеся распространения наилучших добросовестных практик, организован ряд пилотных проектов и налажен постоянный мониторинг продаж по всей стране.

Как объяснил директор по развитию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов, проблема возврата хлеба приобрела остроту тогда, когда в России появились длинные новогодние каникулы.

"В пиковый предновогодний спрос все производители, не только хлебопеки, стараются как можно больше продукции поставить в магазины, а сети хотят как можно больше продукции взять: придут покупатели, все купят, и у магазинов еще останутся запасы на первые январские дни. Но каждый раз эти прогнозы не оправдывались, и мы в начале февраля всегда получали резкий всплеск недовольства со стороны уважаемых коллег-хлебопеков по количеству возвратов", — сообщил он.