МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Siemens интересуется поставкой турбин для энергокомпаний России, участвует в текущих конкурсах, рассказал журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

"Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует", — сказал он.

По его словам, Siemens также проявляет интерес к участию в конкурсе на поставку турбин для ТЭС в Краснодарском крае на Таманском полуострове, конкурс на строительство которой будет объявлен в ближайшее время.

Черезов отметил, что в настоящее время на мировом рынке пошел на спад объем строительства энергообъектов, в этой связи прогнозируется сужение рынка для поставок газовых турбин высокой мощности.

Siemens этим летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим немецкий концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

При этом президент и главный исполнительный директор концерна Siemens AG Джо Кэзер (Joe Kaeser) высказывал мнение, что было бы неправильно из-за скандала с турбинами в Крыму относиться с подозрением в целом к России, где у немецкой компании много надежных партнеров.