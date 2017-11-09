Международный инвестиционный форум Invest In Adygea стартовал в Адыгее

МАЙКОП, 9 ноя — РИА Новости. Первый международный инвестиционный форум "Invest In Adygea" стартовал в четверг в Адыгее, он призван показать потенциал региона иностранным и российским инвесторам, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Для участия в форуме зарегистрировалось более 700 человек, которые представляют иностранные компании, государственные учреждения, банковскую сферу юга России, иностранные научные центры. Международное представительство составили участники из Турции, Китая, Германии, Израиля, Иордании, Италии, Малайзии, ОАЭ, Сербии, Казахстана.

"Открываемый форум — это первая для нас возможность использовать современные информационные технологии, передовой опыт проведения мероприятий такого формата. Одна из задач форума — помочь налаживанию на его площадках новых перспективных экономических связей, деловых контактов в рамках формального и неформального общения", — цитирует пресс-служба слова главы республики Мурата Кумпилова на открытии форума.

На форуме республика познакомит потенциальных иностранных партнеров с инвестиционным потенциалом региона в различных сферах, представит плюсы ведения бизнеса в Адыгее, обсудит стратегию развития энергетики, социального сектора и экономики республики до 2030 года. На дискуссионной площадке обсудят опыт Татарстана, Малайзии, Турции в инвестировании и развитии бизнеса.

"Убежден, что многие из вас пришли на этот форум со своими идеями и предложениями. Именно это позволит форуму стать успешным мероприятием, положить начало новым проектам и открыть следующий этап в истории деловой жизни нашей республики", — сказал Кумпилов.

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