Объемы поставок оптики "Швабе" в Китай в 2017 году выросли на 22%

Объемы поставок оптики Швабе в Китай в 2017 году выросли на 22%

Объемы поставок оптики Швабе в Китай в 2017 году выросли на 22%

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Объемы поставок оптической продукции российского холдинга "Швабе" в Китай возросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба холдинга.

В текущем году Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ, выходит в состав "Швабе"), который поддерживает отношения с партнерами в Китае уже более десяти лет, направил в КНР шесть партий наблюдательной техники в промышленном объеме. Наибольшим спросом у заказчика, уточняет пресс-служба, пользуются приборы ночного видения.

"В последние годы мы планомерно увеличивали на 20-25% объемы поставок наблюдательной техники в Поднебесную. По соотношению цены и качества она в настоящее время не имеет аналогов на рынке КНР. В 2018 году мы ожидаем значительный рост спроса на нашу продукцию в данной стране", — сообщил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Очередная поставка ночной наблюдательной техники НПЗ в Китай запланирована на первый квартал 2018 года.