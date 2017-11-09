Ивановская область получит бюджетный кредит в 2,2 млрд рублей

ИВАНОВО, 9 ноя — РИА Новости. Ивановская область получит бюджетный кредит в размере 2,2 миллиарда рублей на замещение коммерческих заимствований региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"С учетом бюджетного кредита регион снизит расходы на обслуживание госдолга на сумму свыше 120 миллионов рублей в следующем году", — сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, достигнуто соглашение со Сбербанком о снижении процентной ставки по взятым ранее кредитам с 10,75% до 9%.

"Регион за семь лет программы реструктуризации бюджетных кредитов сэкономит порядка 840 миллионов рублей. Эти решения по регулированию госдолга уже в 2018 году позволят высвободить порядка 300 миллионов рублей бюджетных средств, которые будут направлены на решение социально-экономических задач региона", — сказал Воскресенский.

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