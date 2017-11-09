Аксаков рассказал о формировании новых условий для работы бизнеса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. У Крыма есть все шансы в перспективе стать самодостаточным регионом, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию моста через Керченский пролив и нового аэропорта под Симферополем на полуострове появятся новые условия для работы бизнеса.

"Условия для работы бизнеса крымского будут таковы, что можно будет зарабатывать самим и вполне Крым будет бездефицитным. Я уверен, что он будет самодостаточным регионом", — сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

"Необходимо развивать промышленность, сельское хозяйство, туристическую базу, но и рассчитывает, что, по крайней мере, в перспективе 7-10 лет, Крым точно станет самообеспеченным, будет кормить себя, поддерживать своих соседей и определенную толику отдавать более слаборазвитым регионам России", — добавил глава комитата.

По его словам, темпы развития крымской экономики уже опережают российские, в том числе в промышленности.

"Это будет идти опережающими темпами, поскольку Крым только начинает стартовать с тех не самых благоприятных условий", — подчеркнул Аксаков.

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