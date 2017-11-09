В России запретили ввоз живой птицы и яиц из двух департаментов Франции

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор с 3 ноября 2017 года ввел временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и инкубационного яйца из двух департаментов Франции из-за гриппа птиц, сообщается в материалах ведомства.

Так, под ограничения попала указанная продукция из департаментов Нор и Приморская Шаранта Франции.

Ведомство также сохраняет временные ограничения на ввоз в РФ со всей территории Франции мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок (кроме растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Россельхознадзор, начиная с декабря, начал вводить временные ограничения на поставки птицы и инкубационного яйца из тех регионов или стран, где был выявлен патогенный вирус птичьего гриппа. В частности, были ограничены поставки из ряда районов Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии, Швеции.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.