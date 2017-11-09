Для владельцев "дальневосточных гектаров" создали онлайн-площадку

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Электронная торговая площадка "Гектар онлайн", которая позволит обеспечить получателей "дальневосточных гектаров" необходимыми ресурсами для освоения земельных участков в кратчайшие сроки, представлена в Хабаровске, сообщает Минвостокразвития.
3.9%Конечно! Уже подаю заявку
9.9%В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого
34.0%А можно полгектара, но в Сочи?
32.3%Это все авантюра какая-то
19.9%Спасибо, лучше уж вы к нам
Отмечается, что презентация состоялась в рамках конференции по кооперации и малому предпринимательству, которая проходит в Хабаровске 8-9 ноября.
"Электронная площадка "Гектар онлайн" — это единый информационный технологический ресурс, связывающий получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, для скорейшего развития хозяйства и реализации продукции. Этот ресурс решает две задачи — доступ к необходимым ресурсам без посредников и сбыт производимой продукции", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента БПЦ "Банковские Технологии" Евгении Логиновой.
Отмечается, что платформа поддерживает свыше 110 видов деятельности, среди которых животноводство, лесопильное производство, туризм. Для участия в площадке привлечено уже более 100 поставщиков и несколько банков, ведется работа с логистическими компаниями.
Сообщается также, что электронная площадка была разработана с применением современных решений в IT-сфере и с учетом мировых практик. Один из аналогов — китайская электронная торговая площадка Ule, которая позволила небольшим товаропроизводителям из сельских районов КНР в несколько раз увеличить свой товарооборот.