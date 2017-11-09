Для владельцев "дальневосточных гектаров" создали онлайн-площадку

ХАБАРОВСК, 9 ноя — РИА Новости. Электронная торговая площадка "Гектар онлайн", которая позволит обеспечить получателей "дальневосточных гектаров" необходимыми ресурсами для освоения земельных участков в кратчайшие сроки, представлена в Хабаровске, сообщает Минвостокразвития.

Хотите ли вы получить дальневосточный гектар? Конечно! Уже подаю заявку

В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

А можно полгектара, но в Сочи?

Это все авантюра какая-то

Спасибо, лучше уж вы к нам Результаты 3.9% Конечно! Уже подаю заявку

9.9% В раздумьях. Все-таки далеко и осваивать дорого

34.0% А можно полгектара, но в Сочи?

32.3% Это все авантюра какая-то

19.9% Спасибо, лучше уж вы к нам Все опросы Голосовать

Отмечается, что презентация состоялась в рамках конференции по кооперации и малому предпринимательству, которая проходит в Хабаровске 8-9 ноября.

"Электронная площадка "Гектар онлайн" — это единый информационный технологический ресурс, связывающий получателей дальневосточных земель с поставщиками товаров и услуг, включая банки, логистические компании, бухгалтерские услуги, для скорейшего развития хозяйства и реализации продукции. Этот ресурс решает две задачи — доступ к необходимым ресурсам без посредников и сбыт производимой продукции", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента БПЦ "Банковские Технологии" Евгении Логиновой.

По ее словам, внутри площадки у получателей "дальневосточных гектаров" и представителей малого и среднего бизнеса появится возможность открыть свой интернет-магазин и продавать через него произведенные товары. На площадке также можно будет оформить кредит. Кроме того, она предоставит возможность формировать кооперативы для совместных закупок или для сбыта продукции.

Отмечается, что платформа поддерживает свыше 110 видов деятельности, среди которых животноводство, лесопильное производство, туризм. Для участия в площадке привлечено уже более 100 поставщиков и несколько банков, ведется работа с логистическими компаниями.

Сообщается также, что электронная площадка была разработана с применением современных решений в IT-сфере и с учетом мировых практик. Один из аналогов — китайская электронная торговая площадка Ule, которая позволила небольшим товаропроизводителям из сельских районов КНР в несколько раз увеличить свой товарооборот.