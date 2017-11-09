В США индексы выросли до рекордов в годовщину победы Трампа на выборах

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Основные американские фондовые индексы в годовщину неожиданной победы Дональда Трампа в президентских выборах в США достигли рекордных уровней на фоне ожидания реализации налоговой реформы, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,03% — до 23563,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 2594,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 6789,12 пункта.

Примечательно, что за прошедший год основные индексы США выросли на 16-26% на фоне надежд инвесторов на позитивные для бизнеса реформы.

На прошлой неделе члены Республиканской партии США в палате представителей конгресса распространили предложения по реформе, ключевым пунктом которой является снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физлиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%. Между тем в ряде СМИ появились сообщения, что в рамках реформы снижение ставки на прибыль корпораций в стране может быть отложено на год.

По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, налоговая реформа, которую предлагают провести республиканцы, приведет к увеличению бюджетного дефицита в стране на 1,7 триллиона долларов за 10 лет.

"Мы все еще в ситуации, когда следим на каждую мелочь, относящуюся к вероятности проведения налоговой реформы. Думаю, эта тема будет основной в ближайшие недели", — приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Яна Винера (Ian Winer).