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Экономика

Сыром единым: фермеры против сетевиков и контрабанды

08:0009.11.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкФерма в Истринском районеФерма в Истринском районе
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Продовольственное эмбарго в России действует уже более трех лет, на полках давно нет зарубежных сыров, а российские производители научились делать и пармезан, и моцареллу, и буррату. Через три-пять лет отечественные сыроделы выйдут на такие объемы производства, что сумеют полностью закрыть потребности россиян, — это ожидания Минсельхоза. Российские сыровары рассказали РИА Новости о том, как наращивают производство, почему им сложно выйти на прилавки крупных торговых сетей и противостоять контрабанде.

Производство сыра моцарелла. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сыр по итальянской технологии будут производить в Московской области

Сырный бум

За время действия продэмбарго импорт сыра в России сократился в два раза, а внутреннее производство выросло на 44,5%. Дальнейшее развитие, предупреждают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), будет зависеть от того, сохранится ли запрет на ввоз сыров из Европы.

Одним из лидеров сыроварения в России должно стать Подмосковье. Власти готовы поддержать сыроваров, компенсируя им капитальные затраты и субсидируя кредитную ставку. В 2018 году в Дмитровском районе области построят специализированный пилотный агропарк. Власти уверены: такие меры привлекут в регион новых производителей и позволят расширить производство. Там подводят коммуникации, строят дороги, а это — изрядная часть сельскохозяйственных расходов. Игроки отмечают: это отличная инициатива, которая выведет сырную промышленность на выпуск десятков тысяч килограммов продукции в год.

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПерейти в фотобанкДегустация сыра
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Дегустация сыра

"Сейчас мы переживаем взрывной рост: в том году мы варили 30 килограммов сыра в день, сейчас — 300 кило в день", — рассказал владелец "Истринской сыроварни" Олег Сирота. А в нижегородском "Губернском сыроваре" нарастили производство с прошлогодних пяти тонн до 14 тонн в неделю.

Отрасли серьезно помогли субсидированные кредиты от государства. "Пусть даже под 5%, но это прорыв, раньше такого не было. Стали компенсировать строительство коровников, а маленьким фермам давать гранты — это хорошие инструменты", — говорит Сирота.

Сетевики и плесень

Несмотря на рост объемов производства, разместить сыр на полках крупных магазинов отечественным фермерам довольно сложно.

Работа сыродельческого предприятия. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Кластер по производству сыра создадут в Дмитровском районе Подмосковья

"Моя продукция не продается в магазинах, дорога на прилавки крупного сетевого магазина для меня закрыта", — сетует владелец "Истринской сыроварни". По его словам, фермерам не под силу кабальные отсрочки, которыми грешат крупные ретейлеры, ведь каждый месяц нужно платить кредит за коровник и сыроварню.

"В этой цепочке ведь есть еще дилер, он тоже хочет заработать и процентов 20 накручивает, — добавляет совладелец "Губернского сыровара" Валерий Кузаков. — Соответственно, конечный продукт становится дороже, и продается хуже. Так что зайти в крупный ретейл — это полбеды, надо еще и удержаться".

Как рассказал Кузаков, сейчас он ведет переговоры о поставках нижегородского сыра и масла в крупные магазины — SPAR и региональную сеть "Новый век". Впрочем, по его словам, с сетевиками есть и другая проблема: не все они правильно умеют хранить натуральный сыр. В итоге он покрывается плесенью, и магазин просто возвращает его обратно.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПродажа разных сортов сыра в одном из супермаркетов X5 Retail Group
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Продажа разных сортов сыра в одном из супермаркетов X5 Retail Group

Засилье контрабанды

Поэтому фермеры часто избирают другой путь: работают с небольшой специализированной розницей, строят кооперативные магазины и торгуют на рынках и ярмарках. Но здесь есть еще одно препятствие: рынки буквально завалены контрабандой, а усилия по борьбе с ней явно недостаточны.

"С Усачевского рынка Москвы нас буквально выкинули, так как нужно было расширить прилавок с контрабандой. Там есть все — и хамон, и дорблю, и пармиджано-реджано — даже этикетки не срывают. Куда смотрят Россельхознадзор и МВД, это же контрабанда в особо крупных размерах", — недоумевает фермер.

Как возят

В отрасли подсчитали, что каждый день в столичный регион ввозят и нелегально продают 50 тонн санкционного сыра — контрабанда приносит организаторам поставок ежегодно порядка 10 миллиардов рублей. Объем российского рынка элитных сыров — почти 300 тысяч тонн в год, и около трети из них — нелегальный товар. Самые популярные запрещенные сорта — "Бри", "Пармезан", "Камбоцолла", "Камамбер", "Дорблю", "Рокфор", "Эмменталь" и "Грюер".

© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Белгородской областиПерейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции в Белгородской области
© РИА Новости / Управление Россельхознадзора по Белгородской области
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Уничтожение санкционной продукции в Белгородской области

Как правило, это прямые поставки через Белоруссию и Казахстан и реэкспорт — когда на товаре из стран, подпавших под санкции, просто переклеивают этикетки. А далее под видом белорусского он попадает в Россию. Еще один способ — товар ввозят под видом другого, заменяя коды в таможенных декларациях, к примеру, на стройматериалы. Везут "санкционку" и через Крым, в частности из Украины.

Бывает так, что транзитный контейнер с продукцией, который едет через Россию в Казахстан, до пункта назначения так и не доходит и в итоге "теряется" в России.

Продуктовая корзина
© Fotolia / Gina Sanders
"Развелись, но замки не врезали": Россию захлестнул поток санкционной еды

Подготовиться к открытию рынка

Несмотря на положительный эффект санкций, cыровары понимают, что это временная мера. А потому за время действия эмбарго ждут от государства долгосрочных способов защиты местных производителей.

"Приезжая во Францию, вы в первую очередь видите французские сыры, в Италию — итальянские. Это потому, что существуют определенные рычаги давления и урегулирования внутренних торговых процессов, чтобы прежде всего продавать товары местных производителей", — отмечает Мария Коваль, владелица "Сыроварни Марии Коваль".

При создании благоприятной среды для развития, уверены участники рынка, через пять-семь лет мы сможем обсуждать, не как заместить импорт внутри страны, а как отправлять сыр на экспорт.

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