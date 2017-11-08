МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в Восточноазиатском саммите 14 ноября в столице Филиппин Маниле, сообщила пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев примет участие в Восточноазиатском саммите 14 ноября в Маниле", — говорится в сообщении.

Отмечается, что темы 12-го Восточноазиатского саммита – укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также развитие сотрудничества в таких приоритетных сферах ВАС, как энергетика, финансы, здравоохранение, образование, чрезвычайное реагирование и взаимосвязанность.

Согласно сообщению, главы государств и правительств 18 стран участниц форума обсудят российские инициативы об углублении многостороннего диалога по формированию региональной архитектуры безопасности, противодействию терроризму и террористической идеологии, борьбе с инфекционными заболеваниями. Уточняется, что состоится обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.