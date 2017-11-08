На АТЭС во Вьетнаме обсудили меры по развитию свободной торговли в регионе

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя – РИА Новости. Министры иностранных дел и торговли экономик-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, собравшиеся в среду в приморском Дананге в центральном Вьетнаме, обсудили неотложные меры, необходимые для превращения в регион свободной торговли и устойчивого инклюзивного развития.

По сложившейся в АТЭС традиции министерская встреча предваряет ежегодный саммит лидеров стран-участниц форума, подготавливая для него варианты решения насущных региональных проблем.

"Принимая во внимание быстрые изменения и неопределенность, с которыми сейчас сталкивается мировая экономика, наша встреча станет мощным сигналом непоколебимости и решимости АТЭС в превращении нашего региона в регион свободный и открытый для торговли и инвестиций", — заявил, открывая встречу, ее со-председатель, вице-премьер и глава МИД Вьетнама Фам Бинь Минь.

Он призвал собравшихся министров воспользоваться встречей как возможностью перед саммитом АТЭС, который состоится в Дананге в конце недели, еще раз "продемонстрировать гибкость и волю к преодолению сохраняющихся препятствий на пути свободы торговли и устойчивого развития, предложив лидерам значимый пакет предложений по региональной экономической интеграции".

Фам Бинь Минь напомнил участникам форума об особом значении активизации интеграционных усилий членов АТЭС, производящих совместно 60% мирового ВВП.

На встрече в среду обсуждались конкретные инициативы экономик-участниц, в том числе предложение России о развитии в странах АТР системы электронных услуг как инструмента преодоления разрыва в экономическом развитии и интеграции удаленных территорий, имеющихся почти во всех странах региона. С этим предложением и сообщением об успешном внедрении электронных услуг в России на встрече выступил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Мы накопили значительный опыт в сфере оказания услуг в электронной форме и готовы делиться им с нашими партнерами в АТЭС", — сказал российский министр. Он также пригласил представителей всех членов АТЭС принять участие в диалоге по предоставлению услуг в электронной форме, который пройдет в 2018 году по инициативе России.

Министры поддержали Рамочный план действий АТЭС по развитию человеческих ресурсов в цифровую эпоху, а также План действий по реализации Стратегии АТЭС в области образования.

В четверг министерская встреча продолжит свою работу.