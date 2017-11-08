Сбербанк готов вводить самоуправление по типу "бирюзовой организации"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сбербанк доволен процессом эксперимента в ряде офисов в РФ по внедрению принципов "бирюзовой организации", которая подразумевает отсутствие иерархии, и готов тиражировать элементы нового управления на все свои отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Модель "бирюзовой организации" описана в книге экс-партнера McKinsey & Company Фредерика Лалу "Открывая организации будущего". Бирюзовым организациям, по его описанию, свойственны некоторые принципы — нет должностей и отсутствует иерархия, нет руководителя проекта, наличествует открытый обмен информацией, отсутствуют бонусы, а прибыль распределяется поровну, и ряд других.

В июле 2016 года президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что пять отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе в порядке эксперимента работают по правилам "бирюзовой организации", ключевым показателем является степень удовлетворённости клиентов, и что такой эксперимент планируется проводить на Дальнем Востоке. В "бирюзовых офисах" Сбербанка нет начальников, вместо руководителей работают коучи, которые помогают принимать решения самостоятельно.

Уточняется, что элементы "бирюзовой организации" распространилась уже на новые регионы и на данный момент это уже 120 офисов банка. "Развивать "бирюзовую организацию" в банке возможно только эволюционным путем. Ряд элементов доказал свою жизнеспособность, и мы готовы тиражировать данные практики на все офисы", — сообщили в Сбербанке.

"На данный момент проект по внедрению принципов "бирюзовой организации" продолжается. Банк непрерывно находится в поиске новых решений, которые максимально объективно отвечают потребностям клиента. Мы видим результаты — довольные сотрудники, которые способны самостоятельно принимать решения в рамках взаимодействия с клиентами, и как следствие — довольные клиенты", — пояснили в банке.

"Внедряя данные принципы самоуправления, мы прежде всего ставим своей целью выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и повышение вовлечённости сотрудников. И то, что сотрудники могут принимать решения, позволяющие предоставлять нашим клиентам качественный сервис и брать за них ответственность, – это главный вывод", — заключили в крупнейшей в РФ кредитной организации.