Сбербанк готов вводить самоуправление по типу "бирюзовой организации"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сбербанк доволен процессом эксперимента в ряде офисов в РФ по внедрению принципов "бирюзовой организации", которая подразумевает отсутствие иерархии, и готов тиражировать элементы нового управления на все свои отделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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В июле 2016 года президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что пять отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе в порядке эксперимента работают по правилам "бирюзовой организации", ключевым показателем является степень удовлетворённости клиентов, и что такой эксперимент планируется проводить на Дальнем Востоке. В "бирюзовых офисах" Сбербанка нет начальников, вместо руководителей работают коучи, которые помогают принимать решения самостоятельно.
"На данный момент проект по внедрению принципов "бирюзовой организации" продолжается. Банк непрерывно находится в поиске новых решений, которые максимально объективно отвечают потребностям клиента. Мы видим результаты — довольные сотрудники, которые способны самостоятельно принимать решения в рамках взаимодействия с клиентами, и как следствие — довольные клиенты", — пояснили в банке.
"Внедряя данные принципы самоуправления, мы прежде всего ставим своей целью выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и повышение вовлечённости сотрудников. И то, что сотрудники могут принимать решения, позволяющие предоставлять нашим клиентам качественный сервис и брать за них ответственность, – это главный вывод", — заключили в крупнейшей в РФ кредитной организации.