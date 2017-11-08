Госдума приняла законопроект о структурных расписках

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый вид эмиссионной ценной бумаги — структурная расписка, и регулирует процесс их выпуска, размещения, обращения и погашения.

Документом, внесенным группой парламентариев, также вводится новый вид специализированного общества — специализированное общество структурных продуктов, и регулируются вопросы его создания и деятельности.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляя законопроект, напомнил, что структурные расписки используются на "зарубежных площадках". "Учитывая, что в нашем правовом пространстве такой инструмент не присутствует, то российские финансовые институты, компании активно привлекают финансирование на различные проекты через зарубежные юрисдикции", — отметил он.

Структурная расписка предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости или ее части, а также выплату дохода по ней в зависимости от определенных обстоятельств, перечисленных в законе "О рынке ценных бумаг" (определение производного финансового инструмента) и в решении о выпуске таких ценных бумаг. Структурные расписки предназначены для квалифицированных инвесторов, но Банк России сможет определить условия, при которых они могут предлагаться неограниченному кругу лиц.

Эмитентами структурных расписок могут быть кредитные организации, брокеры, дилеры, а также специализированные общества структурных продуктов. Оплата таких ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Причем структурная расписка не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев, установленных в решении о выпуске.

Размещение, обращение и погашение, в том числе досрочное, структурной расписки, раскрытие и предоставление информации осуществляются по правилам, предусмотренным законом о рынке ценных бумаг для выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций с учетом предусмотренных особенностей.