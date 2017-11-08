Госдума приняла законопроект о структурных расписках

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый вид эмиссионной ценной бумаги — структурная расписка, и регулирует процесс их выпуска, размещения, обращения и погашения.
Документом, внесенным группой парламентариев, также вводится новый вид специализированного общества — специализированное общество структурных продуктов, и регулируются вопросы его создания и деятельности.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляя законопроект, напомнил, что структурные расписки используются на "зарубежных площадках". "Учитывая, что в нашем правовом пространстве такой инструмент не присутствует, то российские финансовые институты, компании активно привлекают финансирование на различные проекты через зарубежные юрисдикции", — отметил он.
Структурная расписка предусматривает выплату ее владельцу номинальной стоимости или ее части, а также выплату дохода по ней в зависимости от определенных обстоятельств, перечисленных в законе "О рынке ценных бумаг" (определение производного финансового инструмента) и в решении о выпуске таких ценных бумаг. Структурные расписки предназначены для квалифицированных инвесторов, но Банк России сможет определить условия, при которых они могут предлагаться неограниченному кругу лиц.
Размещение, обращение и погашение, в том числе досрочное, структурной расписки, раскрытие и предоставление информации осуществляются по правилам, предусмотренным законом о рынке ценных бумаг для выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций с учетом предусмотренных особенностей.