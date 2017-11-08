Под Ростовом построили летно-испытательную станцию вертолетного кластера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Строительство летно-испытательной станции вертолетного кластера завершилось на аэродроме в городе Батайске Ростовской области, сообщил РИА Новости министр промышленности и энергетики региона Михаил Тихонов.

Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" достиг договоренности с Минпромторгом РФ о выделении 4,3 миллиарда рублей под строительство вертолетного комплекса на аэродроме в Батайске.

По словам Тихонова, средства, выделенные в минувшем году, пошли на оформление земельного участка, восстановление летно-испытательной полосы, обустройство территории и строительство летно-испытательной станции. "Сейчас станция запущена, и действует", — сказал Тихонов. Он отметил, что решается вопрос о финансировании дальнейшего строительства на территории кластера заводов, в том числе по производству лопастей, нового типа вертолета, завода по сборке вертолетов.

Как сообщил министр на совещании по импортозамещению в области, документы по развитию кластера поданы на включение в федеральную целевую программу. "Если финансирование будет, в 2018 году начнется полномасштабное развитие проекта", — уточнил Тихонов.

В 2014 году правительство Ростовской области, Минпромторг РФ и "Ростех" подписали меморандум о создании в регионе вертолетостроительного кластера. Кластер будет включать летно-испытательный комплекс, сборочное производство вертолетов Ми-28, Ми-35, Ми-26 и перспективного среднего вертолета, центр компетенции по производству деталей из композитных материалов, центр поддержки эксплуатации техники, филиал вертолетной академии. Общая территория нового комплекса в Батайске составит 800 гектар, планируемая стоимость проекта — 20 миллиардов рублей.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. В его состав входят пять вертолетных заводов, два КБ, а также предприятия по производству комплектующих, авиаремонтные заводы и сервисная компания.

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