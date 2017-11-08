Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый аэропорт в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового международного аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону, сообщило ведомство.

"Восьмого ноября 2017 года Федеральное агентства воздушного транспорта выдало разрешение на ввод в эксплуатацию аэропортового комплекса "Платов" (г. Ростов-на-Дону)", расположенного в Аксайском районе Ростовской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализация проекта "с нуля" на объекте осуществлено строительство всего комплекса аэропортовой инфраструктуры: нового аэродрома класса Б, искусственной взлётно-посадочной полосы длиной 3600 метров и шириной 45 метров, сети рулежных дорожек, перрона на 45 мест стоянки воздушных судов, грузового перрона, инженерных сетей, контрольно-диспетчерского пункта, стартовой и основной аварийно-спасательных станций и иных объектов аэродромной инфраструктуры. Все объекты аэродромной инфраструктуры возведены за счёт средств федерального бюджета.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился открыть "Платов" для международных рейсов, распоряжение вступит в силу с 27 ноября. Одновременно принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома и старого аэропорта Ростова-на-Дону.

Согласно проекту, пассажирский терминал нового аэропорта будет обладать пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний "Ренова". Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря.

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