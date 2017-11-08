Стоимость нефти ускорила снижение на прогнозах ОПЕК о росте добычи в США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Нефть в среду днем несколько ускорила темпы утреннего снижения, трейдеры все больше обращают внимание на прогноз ОПЕК об ожиданиях рекордного объема добычи "черного золота" в США в 2018 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,49%, до 63,38 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,38%, до 56,98 доллара за баррель.

Согласно данным вчерашнего прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2040, добыча нефти в США в 2018 году достигнет исторического рекорда в 9,6 миллиона баррелей в сутки, который был зафиксирован в стране в 1970 году.

ОПЕК также ожидает, что в среднесрочной перспективе (до 2022 года) США внесут основной вклад в рост предложения на рынке нефти со стороны стран, не входящих в организацию. Так, добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) в Штатах в этот период увеличится почти на 30%, до 16,1 миллиона баррелей в сутки, а добыча только сланцевой нефти — на 76%, до 7,4 миллиона баррелей в сутки.

Нефтяной рынок также отреагировал на данные Американского института нефти (API). По сообщению API, запасы нефти в США сократились на 1,5 миллиона баррелей за минувшую неделю. При этом эксперты прогнозировали более существенное сокращение — на 2,7 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных о запасах нефти от минэнерго США, которые будут обнародованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, снизились на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 452,1 миллиона баррелей.