Орешкин рассказал о перспективах торговли со странами АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и странами АТЭС по итогам текущего года в среднем может превысить 20%, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В среду во Вьетнаме проходит министерское заседание экономик АТЭС — последнее подготовительное мероприятие перед саммитом объединения, которое состоится 10-11 ноября.

"Если говорить о странах АТЭС, то они являются для нас очень важными партнёрами, здесь мы ожидаем двузначных темпов роста, больше 20% в среднем", — сказал Орешкин журналистам.

Он отметил, что в 2017 году Россия наращивает товарооборот практически со всеми странами, что связано с оживлением российской экономики. При этом параллельно идут два процесса — рост импорта в РФ, который связан с восстановлением потребительского спроса, сопровождается увеличением экспорта.

Говоря о возможности создания Россией зон свободной торговли со странами АТЭС, министр отметил, что это вопрос ближайших лет.

"Сейчас мы находимся на этапе изучения разных факторов, возможностей, обмена опытом. Пока идет сбор информации на уровне АТЭС, я думаю, что это вопрос ближайших нескольких лет, не раньше этого. Мы пока движемся по своим трекам: у нас заключен и вступил в действие договор о ЗСТ с Вьетнамом. Мы будем активно говорить и о возможности создания ЗСТ и с Китаем, другими странами. Мы будем продвигаться и создавать зоны свободной торговли между Евразийским союзом и странами АТЭС одна за одной", — пояснил он.