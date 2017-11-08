Орешкин рассказал о перспективах торговли со странами АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 8 ноя — РИА Новости. Рост товарооборота между Россией и странами АТЭС по итогам текущего года в среднем может превысить 20%, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Если говорить о странах АТЭС, то они являются для нас очень важными партнёрами, здесь мы ожидаем двузначных темпов роста, больше 20% в среднем", — сказал Орешкин журналистам.
Он отметил, что в 2017 году Россия наращивает товарооборот практически со всеми странами, что связано с оживлением российской экономики. При этом параллельно идут два процесса — рост импорта в РФ, который связан с восстановлением потребительского спроса, сопровождается увеличением экспорта.
"Сейчас мы находимся на этапе изучения разных факторов, возможностей, обмена опытом. Пока идет сбор информации на уровне АТЭС, я думаю, что это вопрос ближайших нескольких лет, не раньше этого. Мы пока движемся по своим трекам: у нас заключен и вступил в действие договор о ЗСТ с Вьетнамом. Мы будем активно говорить и о возможности создания ЗСТ и с Китаем, другими странами. Мы будем продвигаться и создавать зоны свободной торговли между Евразийским союзом и странами АТЭС одна за одной", — пояснил он.