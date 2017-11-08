Вероятность снижения нефтяных цен сейчас очень высока, считает Орешкин

ДАНАНГ, 8 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития РФ считает, что на данный момент велика вероятность корректировки цен на нефть, сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Мы видим, что доля и уровень и количество длинных позиций на нефтяном рынке сейчас достигли максимального уровня. Поэтому здесь можно говорить о том, что вероятность некой коррекции нефтяных котировок сейчас очень высока. С большей вероятностью сейчас пойдут котировки вниз текущих уровней, чем вверх", — сказал он.

Тем не менее, Орешкин отметил, что среднегодовая цена нефти по итогам 2017 года окажется выше прогнозной.

"Я думаю, прогнозы наши по нефти с высокой вероятностью будут повышаться (по году – ред.), и по 2017 году она окажется, конечно, выше нашего прогноза, и 2018 год, когда мы в апреле будем пересматривать, с высокой вероятностью мы прогноз цен на нефть повысим. Как минимум, на уровень 50 долларов за баррель, может быть, и выше", — сказал глава Минэкономразвития.

Официальный прогноз МЭР, на базе которого рассчитаны параметры бюджета на 2018 год, предполагает среднегодовую цену нефти на уровне 43,8 доллара за баррель в следующем году.

Стоимость марки Brent 6 ноября впервые с лета 2015 года преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов. Этот рост ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.