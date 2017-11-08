Минэкономразвития снизило прогноз инфляции на 2017 год

ДАНАНГ, 8 ноя — РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ на 2017 год до 2,5-2,8%, то есть существенно ниже целевого уровня ЦБ в 4%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Если говорить по году, при сохранении текущей тенденции, диапазон (прогноза по инфляции на 2017 год — ред) у нас был 2,7-3,2%, сейчас мы видим диапазон где-то 2,5-2,8%. То есть мы его немного сужаем, и он спускается вниз. Мы ожидаем, что инфляция на конец года останется ниже отметки в 3%", — сказал Орешкин журналистам.

Официальный прогноз Минэкономразвития, который лег в основу расчетов для закона о бюджете, исходит из прогнозных темпов роста потребительских цен в РФ в 3,2%, однако Орешкин говорил, что реальный показатель может быть еще ниже. Прогноз ЦБ на этот год ранее был снижен до 3,5-3,8%.

"Мы видим, что динамика инфляции идет по нижней границе нашего прогноза. Мы видим отсутствие эффекта каких-либо колебаний курса рубля на динамику (инфляции — ред). По тому же октябрю мы видим, что базовая инфляция, монетарная инфляция находится около двух процентов, что гораздо ниже целевого уровня, если тренд остается", — заявил Орешкин.

Темпы роста потребительских цен в октябре в России замедлились в годовом выражении до 2,7%.

Глава Минэкономразвития ранее уже заявлял, что считает существенным отклонением от цели текущий уровень годовой инфляции, в то время как ЦБ считает, что такие колебания — следствие влияния разовых факторов, и темпы роста потребительских цен в РФ вернутся на уровень, близкий к целевому, когда действие этих факторов прекратится.