Обвиняемых в коррупции в Саудовской Аравии отстранили от бизнеса

ДУБАЙ, 8 ноя — РИА Новости. Саудовские банки сняли ограничения со счетов компаний, принадлежащих задержанным по обвинению в коррупции саудовским чиновникам и предпринимателям, говорится в сообщении управления Саудовской Аравии по денежному обращению (ЦБ). Регулятор пояснил, что это произошло после того, как были отменены лицензии задержанных чиновников и бизнесменов на управление этими компаниями.

"По требованию генерального прокурора управление Саудовской Аравии по денежному обращению заблокировало счета лиц, обвиняемых в коррупции, чьи дела рассматривает высший комитет по борьбе с коррупцией. Заморожены банковские счета, принадлежащие этих лицам, но не банковские счета компаний, которыми они владеют. Банки получили уведомление о снятии ограничений на использование счетов этих компаний после аннулирования предоставленных ответственным лицам мандатов на управление", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Саудовский ЦБ подтвердил, что действующие в королевстве компании и учреждения пользуются всеми финансовыми услугами в обычном режиме, включая совершение внутренних и внешних переводов без каких-либо ограничений.

В воскресенье высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели. Во вторник наследный принц поручил министрам, входящим в экономический совет по развитию страны, удостовериться, что национальные и международные компании, в том числе те, которыми полностью или частично владеют люди, в отношении которых идет расследование о коррупции, не пострадают от следственных мероприятий.