Бизнесмены из ФРГ планируют построить на Кубани центр сельскохозтехники

КРАСНОДАР, 8 ноя — РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса Германии заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем и планируют построить в регионе центр сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

На встрече руководителей немецких предприятий с руководством Кубани замглавы региона Василий Швец отметил, что Германия является давним и надежным деловым партнером Краснодарского края. По словам вице-губернатора, самым насыщенным в развитии двусторонних отношений стал текущий год.

"Край активно развивается, становится еще более привлекательным для инвесторов… Мы постоянно совершенствуем действующее инвестиционное законодательство, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов. Сегодня инвестиционное законодательство региона предоставляет широкий спектр льгот и преференций для инвесторов. Это налоговые льготы, субсидии, информационная поддержка и сопровождение инвесторов", – цитируются в сообщении слова Швеца.

Он добавил, что экономика региона устойчива к кризисным явлениям и вносит весомый вклад в формирование ВВП страны. По данным региональных властей, на долю Краснодарского края приходится половина всего товарооборота Южного федерального округа, это позволяет региону носить неформальное звание делового центра Юга страны.

По словам координатора немецкого проекта по созданию промышленного кластера на территории РФ Ганса Зауэра, малый и средний бизнес Германии заинтересован в сотрудничестве с Краснодарским краем. "С нашей стороны есть серьезный интерес, чтобы закрепиться на юге России, построить здесь центр сельскохозяйственной техники", – цитирует его слова пресс-служба краевой администрации.

Как отмечают кубанские власти, сегодня развитие сельскохозяйственного машиностроения является приоритетным направлением промышленной политики Краснодарского края. "Для взаимовыгодного сотрудничества у нас имеются все возможности. Краснодарский край является лидером самого развитого аграрного кластера страны – Юга России. Кроме того, наш регион можно назвать самым комфортным для ведения бизнеса, потому что он комфортен для жизни", – заключил Швец.

Другие новости региона читайте здесь >>